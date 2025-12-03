Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər
Digər ölkələr
- 03 dekabr, 2025
- 20:10
Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Masirah" telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, dənizçilər Liberiya bayrağı altında üzən "Eternity C" gəmisinin ekipaj üzvləri olublar. Bu gəmi iyul ayında batırılan iki kommersiya gəmisindən biri idi. Həmin vaxt husilər gəmiyə hücumun videosunu dərc etmiş, ekipajın bir hissəsini xilas etdiklərini və təhlükəsiz yerə apardıqlarını bildirmişdilər.
