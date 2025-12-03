İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 20:10
    Husilər Eternity C gəmisinin ekipajını azad ediblər

    Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Masirah" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, dənizçilər Liberiya bayrağı altında üzən "Eternity C" gəmisinin ekipaj üzvləri olublar. Bu gəmi iyul ayında batırılan iki kommersiya gəmisindən biri idi. Həmin vaxt husilər gəmiyə hücumun videosunu dərc etmiş, ekipajın bir hissəsini xilas etdiklərini və təhlükəsiz yerə apardıqlarını bildirmişdilər.

    Хуситы освободили экипаж судна Eternity C

