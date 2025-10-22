Йеменские хуситы освободили 12 сотрудников ООН, ранее удерживаемых в комплексе организации в Сане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу международной организации.

Кроме того, еще трое сотрудников получили возможность свободно передвигаться и путешествовать.

Ранее 15 международных сотрудников ООН были захвачены в йеменской столице после вторжения в офис властей движения хуситов в субботу.