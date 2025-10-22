Хуситы освободили 12 сотрудников ООН
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 18:57
Йеменские хуситы освободили 12 сотрудников ООН, ранее удерживаемых в комплексе организации в Сане.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу международной организации.
Кроме того, еще трое сотрудников получили возможность свободно передвигаться и путешествовать.
Ранее 15 международных сотрудников ООН были захвачены в йеменской столице после вторжения в офис властей движения хуситов в субботу.
Последние новости
19:21
Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города КорчаЭнергетика
19:09
АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–БакуИнфраструктура
19:07
На станции метро "Нариманов" скончался пассажирИнфраструктура
19:06
Бездымная трансформация: от риска к альтернативеБизнес
19:00
В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и АзербайджанаВ регионе
18:58
Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рискамиВ регионе
18:57
Хуситы освободили 12 сотрудников ООНДругие страны
18:54
В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцевВнешняя политика
18:44