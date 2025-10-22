İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    • 22 oktyabr, 2025
    • 19:22
    Husilər BMT-nin 12 əməkdaşını azad edib

    Yəmən husiləri BMT-nin Sənadakı qərargahında saxlanılan 12 təşkilat əməkdaşını azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi beynəlxalq təşkilatın mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Bundan başqa, daha 3 əməkdaşa hərəkət və səyahət azadlığı verilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl BMT-nin 15 beynəlxalq əməkdaşı şənbə günü husilərin hökumət ofisinə basqını nəticəsində Yəmənin paytaxtında əsir götürülmüşdü.

    Хуситы освободили 12 сотрудников ООН
    UN says 12 international staff held in compound in Yemen have left Sanaa

