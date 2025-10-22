Husilər BMT-nin 12 əməkdaşını azad edib
Yəmən husiləri BMT-nin Sənadakı qərargahında saxlanılan 12 təşkilat əməkdaşını azad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi beynəlxalq təşkilatın mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Bundan başqa, daha 3 əməkdaşa hərəkət və səyahət azadlığı verilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl BMT-nin 15 beynəlxalq əməkdaşı şənbə günü husilərin hökumət ofisinə basqını nəticəsində Yəmənin paytaxtında əsir götürülmüşdü.
