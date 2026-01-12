Kipr Prezidentinin ofisinin rəhbəri korrupsiya qalmaqalı səbəbindən istefa verib
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 16:42
Kiprin Prezidentinin baş köməkçisi və ofisinin rəhbəri Xaralambos Xaralambus korrupsiya qalmaqalı fonunda istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə feysbuk səhifəsində məlumat yayıb.
O bildirib ki, son günlərdə Kipr Prezidenti Nikos Xristodulidisin nüfuzuna xələl gətirmək, hökuməti gözdən salmaq və ölkənin imicini zədələmək cəhdləri artdığı üçün istefa verib.
