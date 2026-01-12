Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Глава офиса президента Кипра подал в отставку из-за коррупционного скандала

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 16:30
    Глава офиса президента Кипра подал в отставку из-за коррупционного скандала

    Главный помощник президента Кипра и руководитель его офиса Хараламбос Хараламбус подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Он пояснил, что уходит в отставку, поскольку в последние дни активизировались попытки "лично навредить президенту Кипра Никосу Христодулидису, дискредитировать правительство и нанести ущерб имиджу страны".

    "Мое собственное участие, путем умышленных искажений, выборочных отрывков и ссылок в другом контексте, привело людей к обманчивым выводам и используется без намерения трезво прочитать реальную информацию", – написал он в своем посте в Facebook.

    Он добавил, что вчера дал показания, "рассказав правду и реальный контекст вырванных из контекста сообщений".

    Отметим, что 8 января – всего через день после того, как Кипр официально принял председательство в Совете ЕС – в сети X появилось тайно записанное видео, которое содержит смонтированные фрагменты с высокопоставленными чиновниками. Фигуранты описывают способы обхода ограничений на финансирование избирательных кампаний с помощью наличных пожертвований, а также обсуждают схему, позволяющую бизнесменам получить доступ к президенту и первой леди.

    В воскресенье первая леди Кипра Филиппа Карсера объявила, что уходит из руководящего комитета благотворительного фонда на фоне того же скандала.

    Кипр отставка руководитель аппарата коррупция Хараламбос Хараламбус
    Kipr Prezidentinin ofisinin rəhbəri korrupsiya qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей