Глава офиса президента Кипра подал в отставку из-за коррупционного скандала

Главный помощник президента Кипра и руководитель его офиса Хараламбос Хараламбус подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что уходит в отставку, поскольку в последние дни активизировались попытки "лично навредить президенту Кипра Никосу Христодулидису, дискредитировать правительство и нанести ущерб имиджу страны".

"Мое собственное участие, путем умышленных искажений, выборочных отрывков и ссылок в другом контексте, привело людей к обманчивым выводам и используется без намерения трезво прочитать реальную информацию", – написал он в своем посте в Facebook.

Он добавил, что вчера дал показания, "рассказав правду и реальный контекст вырванных из контекста сообщений".

Отметим, что 8 января – всего через день после того, как Кипр официально принял председательство в Совете ЕС – в сети X появилось тайно записанное видео, которое содержит смонтированные фрагменты с высокопоставленными чиновниками. Фигуранты описывают способы обхода ограничений на финансирование избирательных кампаний с помощью наличных пожертвований, а также обсуждают схему, позволяющую бизнесменам получить доступ к президенту и первой леди.

В воскресенье первая леди Кипра Филиппа Карсера объявила, что уходит из руководящего комитета благотворительного фонда на фоне того же скандала.