Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər - YENİLƏNİB
- 12 yanvar, 2026
- 16:21
Gürcüstanın sabiq baş naziri İrakli Qaribaşvili barəsində 5 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası tətbiq oluna bilər, eyni zamanda, ona 1 milyon lari məbləğində cərimə təyin edilib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prokurorluğu məlumat yayıb.
Məlumata görə, prokurorluq ilə təqsirləndirilən İrakli Qaribaşvili arasında prosessual razılaşma əldə olunub. Razılaşmaya əsasən, Qaribaşvili Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 194-cü maddəsinin 3-cü hissəsi ilə nəzərdə tutulan cinayətdə təqsirli bilinib və ona 5 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin oluna bilər.
Bundan əlavə, sabiq baş nazirə 1 milyon lari məbləğində cərimə tətbiq edilib. Eyni zamanda, cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edildiyi iddia olunan və yaşayış evində aparılan axtarış zamanı müsadirə edilən pul vəsaitlərinin dövlətin xeyrinə müsadirə ediləcəyi bildirilib.
Prokurorluğun açıqlamasında qeyd olunur ki, İrakli Qaribaşvili törətdiyi əməli etiraf edib və prosessual razılaşmanın şərtləri ilə razılaşıb. Prokurorluğun təqdimatı əsasında məhkəmə bu razılaşmanı artıq təsdiqləyib.
Gürcüstanın sabiq baş naziri İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlirləri leqallaşdırdığını etiraf edib.
"Report"un Gürcüstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin prokurorluğu məlumat yayıb.
Sabiq baş nazirə qarşı ittihamlar sübuta yetirilərsə, o, beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər.
"Gürcüstan prokurorluğu İrakli Qaribaşvili ilə günahını etiraf etməsi barədə razılaşma imzalayıb. Bu razılaşmaya əsasən, sabiq baş naziri Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 194-cü maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlinə görə 5 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir", - məlumatda qeyd olunub.
Qaribaşvili, həmçinin 1 milyon lari məbləğində cərimə edilib. Bundan əlavə, o, qanunsuz yolla əldə etdiyi pulları, eləcə də evində axtarış zamanı götürülən pulları dövlətə təhvil verməli olacaq.