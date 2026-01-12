Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал свою вину в легализации незаконных доходов

Бывший премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, признал свою вину в легализации незаконных доходов, и ему грозит пять лет лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила прокуратура страны.

"Прокуратура Грузии заключила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили соглашение о признании вины, согласно которому бывшему премьер-министру грозит 5 лет лишения свободы за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии", - сказано в сообщении.

В качестве дополнительного наказания он также был оштрафован на 1 млн лари ($370 тыс.). Кроме того, он должен будет передать государству деньги, полученные им в результате преступной деятельности, а также деньги, изъятые при обыске его дома.