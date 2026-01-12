Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал свою вину в легализации незаконных доходов

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 15:57
    Бывший премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, признал свою вину в легализации незаконных доходов, и ему грозит пять лет лишения свободы.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила прокуратура страны.

    "Прокуратура Грузии заключила с обвиняемым Ираклием Гарибашвили соглашение о признании вины, согласно которому бывшему премьер-министру грозит 5 лет лишения свободы за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии", - сказано в сообщении.

    В качестве дополнительного наказания он также был оштрафован на 1 млн лари ($370 тыс.). Кроме того, он должен будет передать государству деньги, полученные им в результате преступной деятельности, а также деньги, изъятые при обыске его дома.

    Грузия Ираклий Гарибашвили лишение свободы
    Qaribaşvili beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər

