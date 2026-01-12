"Bank Respublika" "Qızıl Seçim" lotereyasının ilk tirajının qaliblərini elan etdi!
- 12 yanvar, 2026
- 16:38
Bank Respublikadan lombard krediti götürən müştərilər avtomobil və qızıl külçə qazandı!
Hamının səbirsizliklə gözlədiyi o an gəldi. 10 yanvar 2026-cı tarixində Bank Republika-nın Baş ofisində 5 nəfərdən ibarət müstəqil komissiya üzvünün iştirakı ilə təsadüfi seçim əsasında "Qızıl Seçim" lombard lotereyasının ilk tirajının qalibləri müəyyən olundu.
İlk tiraj çərçivəsində 01 oktyabr – 31 dekabr 2025-ci il tarixlərində Bank Respublikada lombard krediti rəsmiləşdirmiş 10 000-dən çox müştəri və onlara məxsus 110 000-ə yaxın lotereya şansı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, hər 500 AZN məbləğində lombard krediti müştərilərə 1 iştirak şansı qazandırıb.
"Qızıl Seçim" lombard lotereyasının 1-ci tirajının 20 qalibinin siyahısını təqdim edirik:
|
№
|
Lombard müqaviləsinin nömrəsi
|
Qazanılan hədiyyə
|
Soyadı, ad və ata adının
baş hərfləri
|
Müştəri kodu
|
1
|
LM 23291025-221298901
|
BYD Destroyer avtomobili
|
Ə****** Ü****** M*****
|
2**2**9
|
2
|
LM 9301025-220572901
|
20 qr-lıq qızıl külçə
|
A******* R***** S*****
|
2**5**9
|
3
|
LM 11271125-156593903
|
20 qr-lıq qızıl külçə
|
Z******** L*** F*****
|
1**5**9
|
4
|
LM 39311025-221227501
|
10 qr-lıq qızıl külçə
|
C****** B**** Z*******
|
2**2**5
|
5
|
LM 21261225-150604801
|
10 qr-lıq qızıl külçə
|
Ə****** İ**** Ə****
|
1**6**8
|
6
|
LM 37021225-161926401
|
10 qr-lıq qızıl külçə
|
M******* V***** D****
|
1**9**4
|
7
|
LM 24171125-219224001
|
10 qr-lıq qızıl külçə
|
T******* N**** Ş*******
|
2**2**0
|
8
|
LM 3031025-220547001
|
10 qr-lıq qızıl külçə
|
H******** K**** A***
|
2**5**0
|
9
|
LM 19131025-210027502
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
Ə********* N***** R*****
|
2**0**5
|
10
|
LM 5171025-220985806
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
Q****** A*** A***
|
2**9**8
|
11
|
LM 28261225-222892701
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
B********** Ş**** C****
|
2**8**7
|
12
|
LM 1031025-220579101
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
İ******** R**** E****
|
2**5**1
|
13
|
LM 5221225-222725401
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
C******* T***** R*****
|
2**7**4
|
14
|
LM 39031125-119469601
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
Ə******* V*** İ***
|
1**4**6
|
15
|
LM 43171125-154020501
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
R******* Z****** H********
|
1**0**5
|
16
|
LM 23101225-173926902
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
Y******* H***** K*******
|
1**9**9
|
17
|
LM 43181225-222658201
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
R******* G***** S****
|
2**6**2
|
18
|
LM 6131025-219207901
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
M******* X**** C*******
|
2**2**9
|
19
|
LM 25151025-110205202
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
T******* L****** M*******
|
1**2**2
|
20
|
LM 31091225-108368001
|
5 qr-lıq qızıl külçə
|
A********** A*** X******
|
1**3**0
Loteryanın qaliblərinə mükafatlar növbəti günlər ərzində təqdim ediləcək və ictimaiyyətə ayrıca məlumat veriləcək.
Avtomobili BYD şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi dileri "Group Motors" təqdim edir.
"Qızıl Seçim" lotereyasının 2-ci tirajına da artıq start verilib və 01 may 2026-cı il tarixinə qədər davam edəcək.
Lotereya haqda ətraflı məlumatı Bankın rəsmi səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.