    "Bank Respublika" "Qızıl Seçim" lotereyasının ilk tirajının qaliblərini elan etdi!

    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 16:38
    Bank Respublika Qızıl Seçim lotereyasının ilk tirajının qaliblərini elan etdi!

    Bank Respublikadan lombard krediti götürən müştərilər avtomobil və qızıl külçə qazandı!

    Hamının səbirsizliklə gözlədiyi o an gəldi. 10 yanvar 2026-cı tarixində Bank Republika-nın Baş ofisində 5 nəfərdən ibarət müstəqil komissiya üzvünün iştirakı ilə təsadüfi seçim əsasında "Qızıl Seçim" lombard lotereyasının ilk tirajının qalibləri müəyyən olundu.

    İlk tiraj çərçivəsində 01 oktyabr – 31 dekabr 2025-ci il tarixlərində Bank Respublikada lombard krediti rəsmiləşdirmiş 10 000-dən çox müştəri və onlara məxsus 110 000-ə yaxın lotereya şansı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, hər 500 AZN məbləğində lombard krediti müştərilərə 1 iştirak şansı qazandırıb.

    "Qızıl Seçim" lombard lotereyasının 1-ci tirajının 20 qalibinin siyahısını təqdim edirik:

    Lombard müqaviləsinin nömrəsi

    Qazanılan hədiyyə

    Soyadı, ad və ata adının

    baş hərfləri

    Müştəri kodu

    1

    LM 23291025-221298901

    BYD Destroyer avtomobili

    Ə****** Ü****** M*****

    2**2**9

    2

    LM 9301025-220572901

    20 qr-lıq qızıl külçə

    A******* R***** S*****

    2**5**9

    3

    LM 11271125-156593903

    20 qr-lıq qızıl külçə

    Z******** L*** F*****

    1**5**9

    4

    LM 39311025-221227501

    10 qr-lıq qızıl külçə

    C****** B**** Z*******

    2**2**5

    5

    LM 21261225-150604801

    10 qr-lıq qızıl külçə

    Ə****** İ**** Ə****

    1**6**8

    6

    LM 37021225-161926401

    10 qr-lıq qızıl külçə

    M******* V***** D****

    1**9**4

    7

    LM 24171125-219224001

    10 qr-lıq qızıl külçə

    T******* N**** Ş*******

    2**2**0

    8

    LM 3031025-220547001

    10 qr-lıq qızıl külçə

    H******** K**** A***

    2**5**0

    9

    LM 19131025-210027502

    5 qr-lıq qızıl külçə

    Ə********* N***** R*****

    2**0**5

    10

    LM 5171025-220985806

    5 qr-lıq qızıl külçə

    Q****** A*** A***

    2**9**8

    11

    LM 28261225-222892701

    5 qr-lıq qızıl külçə

    B********** Ş**** C****

    2**8**7

    12

    LM 1031025-220579101

    5 qr-lıq qızıl külçə

    İ******** R**** E****

    2**5**1

    13

    LM 5221225-222725401

    5 qr-lıq qızıl külçə

    C******* T***** R*****

    2**7**4

    14

    LM 39031125-119469601

    5 qr-lıq qızıl külçə

    Ə******* V*** İ***

    1**4**6

    15

    LM 43171125-154020501

    5 qr-lıq qızıl külçə

    R******* Z****** H********

    1**0**5

    16

    LM 23101225-173926902

    5 qr-lıq qızıl külçə

    Y******* H***** K*******

    1**9**9

    17

    LM 43181225-222658201

    5 qr-lıq qızıl külçə

    R******* G***** S****

    2**6**2

    18

    LM 6131025-219207901

    5 qr-lıq qızıl külçə

    M******* X**** C*******

    2**2**9

    19

    LM 25151025-110205202

    5 qr-lıq qızıl külçə

    T******* L****** M*******

    1**2**2

    20

    LM 31091225-108368001

    5 qr-lıq qızıl külçə

    A********** A*** X******

    1**3**0

    Loteryanın qaliblərinə mükafatlar növbəti günlər ərzində təqdim ediləcək və ictimaiyyətə ayrıca məlumat veriləcək.

    Avtomobili BYD şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi dileri "Group Motors" təqdim edir.

    "Qızıl Seçim" lotereyasının 2-ci tirajına da artıq start verilib və 01 may 2026-cı il tarixinə qədər davam edəcək.

    Lotereya haqda ətraflı məlumatı Bankın rəsmi səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.

    “Bank Respublika” ASC lotereya

