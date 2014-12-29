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    ​Президента Хорватии не удалось избрать в первом туре

    Ни один из главных кандидатов не набрал необходимого 50% плюс один голос большинства, необходимого для победы

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На прошедшем в воскресенье первом туре президентских выборов в Хорватии действующему главе государства Иво Йосиповичу не удалось превзойти свою основную соперницу - Колинду Грабар-Китарович, представляющую партию "Хорватское демократическое содружество", передает Report.

    Как свидетельствуют опубликованные Государственной избирательной комиссией результаты подсчета 98,3% голосов избирателей, Йосипович набрал 38,5% голосов, в то время как Грабар-Китарович - 37,1%.

    Таким образом, ни один из главных кандидатов не набрал необходимого 50% плюс один голос большинства, необходимого для победы в первом туре.

    Президент страны будет избран во втором туре выборов, намеченном на 11 января следующего года.

    Для победы кандидатам надо будет просто набрать большинство голосов.

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