​Президента Хорватии не удалось избрать в первом туре

Как свидетельствуют опубликованные Государственной избирательной комиссией результаты подсчета 98,3% голосов избирателей, Йосипович набрал 38,5% голосов, в то время как Грабар-Китарович - 37,1%.
Таким образом, ни один из главных кандидатов не набрал необходимого 50% плюс один голос большинства, необходимого для победы в первом туре.
Президент страны будет избран во втором туре выборов, намеченном на 11 января следующего года.
Для победы кандидатам надо будет просто набрать большинство голосов.
News DepartmentАвтор новости
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