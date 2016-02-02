Хиллари Клинтон выиграла на первичных выборах в Айове с небольшим отрывом

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон выиграла у Берни Сандерса первичные выборы в Айове с небольшим отрывом. Как сообщает Report cо ссылкой на CNN, об этом свидетельствуют данные местного отделения Демократической партии.

Клинтон набрала 699 условных единиц подсчета против 695 у Сандерса, причем еще не подсчитаны результаты на одном участке, поэтому официально Клинтон еще не провозглашена победителем.

Условные единицы используются для пропорционального распределения голосов и потом по сложной системе трансформируются в количество делегатов, представленных на партийном съезде демократов для выбора кандидата на президентскую должность.