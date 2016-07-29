​Хиллари Клинтон согласилась быть кандидатом в президенты США от демократов

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась быть кандидатом в президенты от Демократической партии на всеобщих выборах 8 ноября.

Как передает Report, формальное согласие Клинтон дала, выступая на съезде партии в Филадельфии, в соответствии с американскими политическими традициями.

"С кротостью, решимостью и непоколебимой уверенностью в будущем Америки я принимаю вашу номинацию в президенты США", — сказала Клинтон под бурные аплодисменты участников съезда.

Съезд утвердил Клинтон в качестве кандидата во вторник. В паре с ней в качестве кандидата в вице-президенты США будет баллотироваться сенатор Тим Кейн.

Клинтон стала первой женщиной-кандидатом на пост президента США.