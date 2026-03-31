Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    "Хезболлах" запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля

    Хезболлах запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля

    Бойцы группировки "Хезболлах" запустили свыше 50 ракет и беспилотников по позициям Армии обороны Израиля и поселениям в Верхней, Нижней и Западной Галилее.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении движения в телеграм-канале.

    "Силы сопротивления объявляют о начале операции "Хайбар-2" в защиту Ливана и его народа, в ответ на бомбардировки мирного населения, перемещение людей и снос домов", - следует из сообщения.

    Отмечается, что отряды "Хезболлах" атаковали базу ВМС "Стелла-Марис" на северном побережье Израиля, военные объекты в Нешариме к юго-востоку от Хайфы и Тэфене в окрестностях Акко. Под обстрел попали также поселения Авивим, Зарит, Шломи, Шомера и другие.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что после завершения операции в Ливане на приграничных территориях вплоть до реки Литани будет создана буферная зона. Дома в деревнях, прилегающих к израильской границе, будут снесены, чтобы устранить потенциальные угрозы.

    "Hizbullah" İsrailin şimalına 50-dən çox raket və dron buraxıb

    СМИ: США направляют еще один авианосец на Ближний Восток

    КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащих

    Израиль приостановил военную торговлю с Францией

    Багаи: Санкции лишают иранцев жизненно важных лекарств

    "Хезболлах" запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля

    На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана

    ЕВРО-2027: Cборная Азербайджана по футболу U-21 взяла очко в матче против Болгарии

    Сибига: 13 стран готовы присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу в отношении РФ

    Арагчи сообщил о прямых контактах с Уиткоффом

