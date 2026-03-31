Исраэль Кац: Жители южного Ливана не вернутся до обеспечения безопасности на границе

Около 600 тыс. жителей южной части Ливана, которые эвакуировались из-за операции Израиля против радикальной группировки "Хезболлах", не смогут вернуться в свои дома, пока безопасность северной части Израиля не будет полностью обеспечена.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, Израиль создаст в этом районе буферную зону и сохранит контроль над территорией вплоть до реки Литани.

Ранее израильская сторона уже заявляла о намерении контролировать буферную зону до реки Литани, которая протекает примерно в 30 км к северу от израильско-ливанской границы.