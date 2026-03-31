    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Hizbullah İsrailin şimalına 50-dən çox raket və dron buraxıb

    "Hizbullah" döyüşçüləri İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (İMQ) mövqelərinə və Yuxarı, Aşağı və Qərbi Qalileydəki yaşayış məntəqələrinə 50-dən çox raket və pilotsuz uçuş aparatı buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın "Telegram" kanalındakı bəyanatında deyilir.

    "Müqavimət qüvvələri dinc əhalinin bombardman edilməsinə, insanların köçürülməsinə və evlərin sökülməsinə cavab olaraq Livanın və onun xalqının müdafiəsi üçün "Xeybər - 2" əməliyyatının başladığını elan edir", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, "Hizbullah" dəstələri İsrailin şimal sahilindəki hərbi bazaya, Hayfadan cənub-şərqdə yerləşən hərbi obyektlərə hücum edib. Həmçinin bir sıra yaşayış məntəqələri də atəşə tutulub.

    Daha əvvəl İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bildirib ki, Livanda əməliyyat başa çatdıqdan sonra sərhədyanı ərazilərdə Litani çayına qədər bufer zona yaradılacaq. Potensial təhlükələri aradan qaldırmaq üçün İsrail sərhədinə bitişik kəndlərdəki evlər söküləcək.

    "Хезболлах" запустила более 50 ракет и БПЛА по северу Израиля

    Son xəbərlər

    00:04

    İbrahim Kalın HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə Qəzza üzrə Sülh Planını müzakirə edib

    Region
    00:00

    Bu gündən Azərbaycanda elektron siqaretlər qadağan olunub

    Daxili siyasət
    23:46

    İsrail Fransa ilə hərbi ticarəti dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:28
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Boz Kaha və Bozkosa kəndlərini xarabalığa çevirib

    Daxili siyasət
    23:13

    "Hizbullah" İsrailin şimalına 50-dən çox raket və dron buraxıb

    Digər ölkələr
    23:05

    SEPAH ABŞ ordusunun 200 nəfərlik toplanış məntəqəsinə zərbə endirildiyini açıqlayıb

    Region
    22:47

    Bəqai: Sanksiyalar iranlıları həyat əhəmiyyətli dərmanlardan məhrum edir

    Region
    22:34

    Rəşad Eyyubov: "Millinin futbolçuları nəyə qadir olduqlarını meydanda nümayiş etdirdilər"

    Futbol
    22:31

    Sibiqa: 13 ölkə Rusiya ilə bağlı Xüsusi Tribunal üzrə sazişə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti