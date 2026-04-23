Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    • 23 апреля, 2026
    • 15:22
    Хезболлах просит о продлении режима прекращения огня с Израилем

    Ливанский депутат радикальной группировки "Хезболлах" Хасан Фадлалла заявил, что организация хочет продолжения режима прекращения огня с Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Фадлалла также подчеркнул, что группировка согласится на прекращение огня, если Израиль также будет соблюдать это условие.

    Ранее Фадлалла заявлял, что боевики группировки намерены прорвать "желтую линию" (буферную зону - ред.) с Израилем, и что "Хезболлах" не согласится ни на одно условие создания буферной зоны на юге Ливана.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    Хасан Фадлалла Радикальная группировка Хезболлах Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ливан
    "Hizbullah" İsraillə atəşkəs rejiminin uzadılmasını istəyir

