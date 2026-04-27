"Хезболлах" нанесла ракетный удар по силам ЦАХАЛ на юге Ливана

Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" нанесла новый удар по войскам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на Ливанское национальное информационное агентство (NNA).

"Хезболлах" заявила, что нанесла удар по группе военной техники и солдатам ЦАХАЛ на юге Ливана.

По данным группировки, атака была осуществлена с использованием ракеты.

Ранее "Хезболлах" сообщила, что в воскресенье ее бойцы провели несколько атак против израильских сил на территории Ливана.

В числе целей указывались новая артиллерийская позиция Израиля с беспилотниками в районе Бийяды, скопления израильских военных в Тайбе, эвакуационный отряд армии Израиля, а также военная техника и подразделения в районе Таль-эль-Нахас на окраине Кфар-Килы.

Также, по собщению группировки, были нанесены удары по танку Merkava с применением беспилотников.