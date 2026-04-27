"Hizbullah" Livanda İsrail qüvvələrinə raket zərbəsi endirib
Digər ölkələr
- 27 aprel, 2026
- 11:11
Livanın "Hizbullah" qruplaşması ölkənin cənubunda İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) qüvvələrinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" Livan Milli İnformasiya Agentliyinə (NNA) istinadən məlumat verib.
"Hizbullah" Livanın cənubunda İsrail Müdafiə Ordusunun hərbi texnika qrupuna və hərbçilərinə raket zərbəsi endirib.
Daha əvvəl "Hizbullah" öz döyüşçülərinin bazar günü Livan ərazisində İsrail qüvvələrinə qarşı bir neçə zərbə endirdiyi barədə məlumat yaymışdı.
