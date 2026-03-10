Хегсет: Новый лидер Ирана должен прислушаться к Трампу
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 16:31
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи должен "прислушаться к словам" президента США Дональда Трампа и отказаться от планов по созданию ядерного оружия.
Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.
"Новому лидеру Ирана было бы разумно прислушаться к словам нашего президента - не стремиться к созданию ядерного оружия и прямо заявить об этом", - отметил Хегсет.
Отвечая на вопрос о слухах о том, что Хаменеи мог получить ранения в результате ударов по Ирану, Хегсет заявил, что не может это комментировать.
Последние новости
17:24
Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 ракет и 26 дроновДругие страны
17:22
Во Франции допустили использование стратегических запасов нефти при росте ценДругие страны
17:19
Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против ИранаДругие страны
17:13
Фото
Новый посол Колумбии вручила копии верительных грамот Джейхуну БайрамовуВнешняя политика
16:56
Босния может потерять до 20% туристов из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
16:54
Завтра в Тегеране простятся с погибшими министром обороны и главой КСИРВ регионе
16:49
Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколенияИКТ
16:45
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в КазахстанеМилли Меджлис
16:40