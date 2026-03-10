Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Хегсет: Новый лидер Ирана должен прислушаться к Трампу

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 16:31
    Хегсет: Новый лидер Ирана должен прислушаться к Трампу

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи должен "прислушаться к словам" президента США Дональда Трампа и отказаться от планов по созданию ядерного оружия.

    Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

    "Новому лидеру Ирана было бы разумно прислушаться к словам нашего президента - не стремиться к созданию ядерного оружия и прямо заявить об этом", - отметил Хегсет.

    Отвечая на вопрос о слухах о том, что Хаменеи мог получить ранения в результате ударов по Ирану, Хегсет заявил, что не может это комментировать.

    Операция США и Израиля против Ирана Пит Хегсет Моджтаба Хаменеи
    Heqset: İranın yeni ali lideri Trampın sözlərinə qulaq asmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    17:24

    Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 ракет и 26 дронов

    Другие страны
    17:22

    Во Франции допустили использование стратегических запасов нефти при росте цен

    Другие страны
    17:19

    Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Новый посол Колумбии вручила копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:56

    Босния может потерять до 20% туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    16:54

    Завтра в Тегеране простятся с погибшими министром обороны и главой КСИР

    В регионе
    16:49

    Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколения

    ИКТ
    16:45

    Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

    Милли Меджлис
    16:40

    Глава Пентагона назвал большой ошибкой "безрассудные удары" Ирана по соседям

    Другие страны
    Лента новостей