Хегсет: Новый лидер Ирана должен прислушаться к Трампу

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи должен "прислушаться к словам" президента США Дональда Трампа и отказаться от планов по созданию ядерного оружия.

Как передает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

"Новому лидеру Ирана было бы разумно прислушаться к словам нашего президента - не стремиться к созданию ядерного оружия и прямо заявить об этом", - отметил Хегсет.

Отвечая на вопрос о слухах о том, что Хаменеи мог получить ранения в результате ударов по Ирану, Хегсет заявил, что не может это комментировать.