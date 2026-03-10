İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Heqset: İranın yeni ali lideri Trampın sözlərinə qulaq asmalıdır

    • 10 mart, 2026
    • 16:38
    Heqset: İranın yeni ali lideri Trampın sözlərinə qulaq asmalıdır

    Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset İranın yeni ali lideri Moctəba Xameneinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın "sözlərinə qulaq asmalı" və nüvə silahı yaratmaq planlarından imtina etməli olduğunu bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bunu Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Den Keyn ilə birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    "İranın yeni liderinə prezidentimizin sözlərinə qulaq asmaq ağıllı addım olardı - nüvə silahı yaratmağa can atmamaq və bunu birbaşa bəyan etmək", - Heqset qeyd edib.

    Xameneinin İrana endirilən zərbələr nəticəsində yaralana biləcəyinə dair şayiələrlə bağlı suala cavab verən Heqset bunu şərh edə bilməyəcəyini bəyan edib.

    Хегсет: Новый лидер Ирана должен прислушаться к Трампу

