Heqset: İranın yeni ali lideri Trampın sözlərinə qulaq asmalıdır
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 16:38
Pentaqonun rəhbəri Pit Heqset İranın yeni ali lideri Moctəba Xameneinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın "sözlərinə qulaq asmalı" və nüvə silahı yaratmaq planlarından imtina etməli olduğunu bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, o bunu Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Den Keyn ilə birgə mətbuat konfransında bəyan edib.
"İranın yeni liderinə prezidentimizin sözlərinə qulaq asmaq ağıllı addım olardı - nüvə silahı yaratmağa can atmamaq və bunu birbaşa bəyan etmək", - Heqset qeyd edib.
Xameneinin İrana endirilən zərbələr nəticəsində yaralana biləcəyinə dair şayiələrlə bağlı suala cavab verən Heqset bunu şərh edə bilməyəcəyini bəyan edib.
