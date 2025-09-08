ХАМАС выразил готовность немедленно сесть за стол переговоров по Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило, что готово незамедлительно вернуться к переговорам о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых там заложников.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС готов немедленно сесть за стол переговоров и обсудить освобождение всех заложников в обмен на окончание войны, выход израильских военных из Газы и формирование там независимого палестинского правительства, которое незамедлительно приступит к работе", - говорится в сообщении.

Руководство движения также подтвердило, что Вашингтон через посредников "передал свое видение соглашения о прекращении огня" в Газе, и подчеркнуло, что ХАМАС "приветствует любые инициативы, нацеленные на прекращение агрессии" в анклаве.

Радикалы также потребовали "гарантий того, что Израиль будет выполнять обязательства в рамках будущего соглашения", и подчеркнули, что находятся "в постоянном контакте с посредниками и вместе с ними работают над выработкой всеобъемлющего соглашения" по Газе.

Ранее 7 сентября президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это "последнее предупреждение".