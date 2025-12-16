Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

Большинство ДТП в горных районах связано с превышением скорости и технической неподготовленностью транспорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), адресованном водителям.

В ведомстве отметили, что основными причинами аварий в районах с горным рельефом являются несоответствие скорости дорожным и погодным условиям, технические неисправности транспортных средств, а также их непригодность или недостаточная оснащенность для передвижения в горной местности.

Также подчеркивается, что водители, направляющиеся в горные туристические и рекреационные зоны, нередко бывают неопытными или плохо знакомыми с маршрутом, не всегда правильно оценивают рельеф и выезжают в путь без должной подготовки. Эти факторы, как отмечают в ГУГДП, в ряде случаев приводят к серьезным дорожным происшествиям.

В дорожной полиции указали, что в последнее время подобные инциденты в горных зонах фиксируются все чаще, и напомнили о важности навыков управления транспортом на серпантинах и дорогах с крутыми подъемами и спусками. Водителей призвали проявлять повышенную осторожность, проверять техническое состояние автомобилей, использовать сезонные шины, учитывать метеоусловия и соответствие технических характеристик транспортного средства рельефу маршрута.