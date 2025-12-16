Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 09:52
    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Большинство ДТП в горных районах связано с превышением скорости и технической неподготовленностью транспорта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), адресованном водителям.

    В ведомстве отметили, что основными причинами аварий в районах с горным рельефом являются несоответствие скорости дорожным и погодным условиям, технические неисправности транспортных средств, а также их непригодность или недостаточная оснащенность для передвижения в горной местности.

    Также подчеркивается, что водители, направляющиеся в горные туристические и рекреационные зоны, нередко бывают неопытными или плохо знакомыми с маршрутом, не всегда правильно оценивают рельеф и выезжают в путь без должной подготовки. Эти факторы, как отмечают в ГУГДП, в ряде случаев приводят к серьезным дорожным происшествиям.

    В дорожной полиции указали, что в последнее время подобные инциденты в горных зонах фиксируются все чаще, и напомнили о важности навыков управления транспортом на серпантинах и дорогах с крутыми подъемами и спусками. Водителей призвали проявлять повышенную осторожность, проверять техническое состояние автомобилей, использовать сезонные шины, учитывать метеоусловия и соответствие технических характеристик транспортного средства рельефу маршрута.

    дорожная полиция ДТП аварии горные районы
    BDYP: Dağlıq ərazilərdəki qəzaların əksəriyyəti sürət həddinin yola uyğun seçilməməsinə görə olur

    Последние новости

    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:52

    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Внутренняя политика
    09:40

    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Внутренняя политика
    09:34

    ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

    В регионе
    09:28

    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Энергетика
    09:26

    Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в Берлине

    Командные
    09:23

    Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником

    Внешняя политика
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)

    Финансы
    09:06

    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей