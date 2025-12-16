WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    BDYP: Dağlıq ərazilərdəki qəzaların əksəriyyəti sürət həddinin yola uyğun seçilməməsinə görə olur

    Daxili siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:28
    BDYP: Dağlıq ərazilərdəki qəzaların əksəriyyəti sürət həddinin yola uyğun seçilməməsinə görə olur

    Dağlıq relyefə malik ərazilərdə qeydə alınan yol qəzalarının əksəriyyəti – sürət həddinin yol və hava şəraitinə uyğun seçilməməsi, nəqliyyat vasitəsinin nasazlığı, yaxud dağlıq ərazidə hərəkətə uyğunsuzluğu və ya təchizatındakı çatışmazlıqlar kimi oxşar səbəblərlə bağlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə (BDYPİ) etdiyi xəbərdarlıqda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, dağlıq turizm və ya rekreasiya zonalarına üz tutan sürücülərin isə bəzən təcrübəsiz, yaxud yola nabələd olmaları, relyefi düzgün qiymətləndirə bilməmələri, yola hazırlıqsız çıxmaları kimi amillər də, bir sıra hallarda səfərlərin xoşagəlməz sonluqla bitməsi ilə nəticələnir.

    BDYPİ son vaxtlar dağlıq zonalarda analoji hadisələrə tez-tez rast gəlindiyini qeyd edərək bununla yanaşı sərt döngəli, enişli-yoxuşlu yollarda idarəetmə təcrübəsinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını bir daha sürücülərin diqqətinə çatdırıb:

    "Onları dağlıq ərazilərə səfərlər zamanı daha diqqətli olmağa, nəqliyyat vasitələrinin sazlığını, xüsusilə mövsümə uyğun şinlərlə təchizatını, meteoroloji şəraiti, avtomobillərinin texniki xarakteristikasının keçəcəyi ərazinin relyefinə uyğun olub-olmamasını nəzərə almağa çağırırıq".

    BDYPİ xəbərdarlıq dağlıq ərazilər sürət həddi
    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Son xəbərlər

    10:31

    ƏMAS-da 18 yaşadək işçilər və iş yerinə dair e-arayış xidməti ilə bağlı yeniliklər tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    10:30

    "Bornmut" "Old Trafford"da "Mançester Yunayted"ə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olub

    Futbol
    10:30

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilir

    Daxili siyasət
    10:20

    AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    10:17
    Foto
    Video

    "İrşad"da "Yaşıl Günlər" başladı!

    Biznes
    10:15

    EKTİS-də bəyan edilmiş payızlıq əkin sahələrinin həcmi 740 min hektara çatıb

    ASK
    10:14

    "Birmarket"in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdı

    Biznes
    10:10

    Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    10:09

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti