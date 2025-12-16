Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Ярдымлы у иранских наркоторговцев обнаружено 30 кг марихуаны

    Происшествия
    • 16 декабря, 2025
    • 10:29
    В Ярдымлы у иранских наркоторговцев обнаружено 30 кг марихуаны

    В Ярдымлы задержаны иранские наркоторговцы с крупной партией наркотиков

    Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 23-летний Хаури Гадирпури и 26-летний Сулейман Хазри.

    У задержанных обнаружено и изъято около 30 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД борьба с наркоторговлей Ярдымлы
    Yardımlıda iranlı narkotacirlərdən 30 kq marixuana aşkarlanıb

    Последние новости

    11:31

    Назван объем инвестиций членов MÜSİAD в экономику Азербайджана

    Бизнес
    11:30

    Министр: Энергетика и горнодобыча остаются ключевыми направлениями азербайджанских инвестиций в Пакистан - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    11:29

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта природного газа почти на 7%

    Энергетика
    11:28

    АБР намерен ускорить инвестиции частного сектора в природные решения в Азербайджане

    Финансы
    11:28

    В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые

    Другие страны
    11:26

    В Азербайджане вдвое увеличилось производство ветровой энергии

    Энергетика
    11:25

    Россия атаковала Харьковскую и Сумскую области Украины: один погибший и 6 раненых

    Другие страны
    11:22

    АБР одобрил два проекта техпомощи для Азербайджана

    Финансы
    11:20

    В Азербайджане задержан мужчина, собравший 200 тыс. манатов, спекулируя на больных детях

    Происшествия
    Лента новостей