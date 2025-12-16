В Ярдымлы у иранских наркоторговцев обнаружено 30 кг марихуаны
Происшествия
- 16 декабря, 2025
- 10:29
В Ярдымлы задержаны иранские наркоторговцы с крупной партией наркотиков
Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 23-летний Хаури Гадирпури и 26-летний Сулейман Хазри.
У задержанных обнаружено и изъято около 30 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.
