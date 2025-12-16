WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Hadisə
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:46
    Yardımlıda iranlı narkotacirlərdən 30 kq marixuana aşkarlanıb

    Yardımlıda polisin saxladığı iranlı narkotacirlərdən 30 kq marixuana aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"un Cənub bürosuna DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, saxlanılan 23 yaşlı Hauri Qədirpuri və 26 yaşlı Süleyman Xezridən 30 kiloqram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş marixuana aşkarlanıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Mütəşəkkil dəstənin digər üzvlərinin və ölkə daxilində olan əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.

    В Ярдымлы у иранских наркоторговцев обнаружено 30 кг марихуаны

