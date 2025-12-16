Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    16 декабря, 2025
    • 09:56
    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    На мировом рынке цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light снизилась на $0,7 или 1,09%, составив $63,73.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    По результатам торгов, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $61,4.

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,69 или 1,11%, составив $61,67.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

