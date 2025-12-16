Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

На мировом рынке цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light снизилась на $0,7 или 1,09%, составив $63,73.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По результатам торгов, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $61,4.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,69 или 1,11%, составив $61,67.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.