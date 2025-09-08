İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 02:28
    HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildirib

    HƏMAS Qəzza zolağında atəşkəs və orada saxlanılan bütün girovların azad olunması ilə bağlı danışıqlara dərhal qayıtmağa hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə radikal qrupun "Telegram" kanalında yayımlanan bəyanatda bildirilib.

    "HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa və bütün girovların azad olunması qarşılığında müharibənin dayandırılması, İsrail ordusunun Qəzzadan çıxması və orada dərhal fəaliyyətə başlayacaq müstəqil Fələstin hökumətinin formalaşdırılması məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır", - deyə bəyanatda qeyd olunub.

    Hərəkatın rəhbərliyi həmçinin Vaşinqtonun vasitəçilərlə Qəzzada atəşkəslə bağlı öz baxışını təqdim etdiyini təsdiqləyib və HƏMAS-ın "anklavda aqressiyanın dayandırılmasına yönəlmiş istənilən təşəbbüsü alqışladığını" vurğulayıb.

    Radikallar həmçinin "İsrailin gələcək saziş çərçivəsində öz öhdəliklərinə əməl edəcəyinə dair zəmanətlərin" verilməsini tələb edib və "vasitəçilərlə daimi əlaqədə olduqlarını, Qəzzaya dair hərtərəfli sazişin hazırlanması üzərində onlarla birgə işlədiklərini" bildiriblər.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 7-də ABŞ Prezidenti Donald Tramp HƏMAS-dan Qəzza zolağında münaqişənin həlli ilə bağlı onun irəli sürdüyü şərtləri qəbul etməyi tələb etmiş və bunun "son xəbərdarlıq" olduğunu bildirmişdi.

    HƏMAS danışıqlar masası İsrail
    ХАМАС выразил готовность немедленно сесть за стол переговоров по Газе

    Son xəbərlər

    02:58

    Ərzurumda evin çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Region
    02:28

    HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    01:47

    İran sanksiyaların ləğvi müqabilində nüvə obyektlərində yoxlamaları bərpa etməyə hazırdır

    Region
    01:19

    Türkiyənin daxili işlər naziri müxalifətə aksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    00:55

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    00:43

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    00:14

    Tramp Tokayevlə "əla söhbət"dən sonra Qazaxıstana səfər edə biləcəyini deyib

    Digər ölkələr
    23:54

    "Taliban" hökuməti Hindistanla əlaqələri dərinləşdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:26

    Tramp HƏMAS-a sonuncu dəfə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti