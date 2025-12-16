Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

Бывший первый заместитель премьер-министра Аббас Аббасов объявлен в розыск.

По информации Report, стало известно очередное решение по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности по обвинению Рамиза Мехтиева и других лиц в "действиях, направленных на захват государственной власти".

На основании материалов, собранных по уголовному делу, принято решение о привлечении к следствию бывшего первого заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова, который на протяжении многих лет оставался вне ответственности, находясь под защитой Рамиза Мехтиева, и объявлении его в розыск, поскольку он уклоняется от следствия, находясь за пределами страны.

Отметим, что А.Аббасов занимал пост первого заместителя премьер-министра Азербайджана с 1992 года. В этот период он возглавлял несколько государственных комиссий. После увольнения с поста в 2006 году переехал в Россию.

А.Аббасов в прошедший период с использованием различных незаконных методов вел подрывную деятельность, направленную на захват и установление контроля над структурами азербайджанской диаспоры в России.

Он был основателем и главой скандального Союза азербайджанских организаций России, созданного в 2012 году и известного всем как "Союз миллиардеров" (он не забыл зарегистрироваться в качестве официального основателя этой организации).

Рустам Ибрагимбеков, глава "Национального совета демократических сил" (НСДС), сформированного в Азербайджане в начале 2013 года в составе Али Керимли и его окружения, также был членом Координационного совета "Союза миллиардеров" под непосредственным руководством Аббаса Аббасова.

Хотя еще в 2012 году, когда звучали тревожные сигналы о том, что создание "Союза миллиардеров" направлено на политические процессы в Азербайджане, Рустам Ибрагимбеков выступал от имени "Союза миллиардеров" и давал интервью, опровергая эти обвинения. События 2013 года известны всем.

Не случайно Аббас Аббасов, ранее приезжавший в Азербайджан практически ежемесячно, с момента возникновения в начале 2013 года вопроса о создании "Национального совета" больше не посещал страну, опасаясь последствий своей деятельности.

По полученной информации, средства, переведенные в Азербайджан по различным каналам в соответствии с договоренностью между упомянутыми лицами и организациями, аудио- и видеозаписи этих сделок и обещаний, данных участникам процесса в то время, и другие материалы о встречах, проведенных за границей, и планах насильственного захвата конституционной государственной власти в Азербайджане были изъяты и включены в уголовное дело и будут широко представлены на открытом судебном заседании.