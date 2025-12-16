Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 09:40
    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Бывший первый заместитель премьер-министра Аббас Аббасов объявлен в розыск.

    По информации Report, стало известно очередное решение по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности по обвинению Рамиза Мехтиева и других лиц в "действиях, направленных на захват государственной власти".

    На основании материалов, собранных по уголовному делу, принято решение о привлечении к следствию бывшего первого заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова, который на протяжении многих лет оставался вне ответственности, находясь под защитой Рамиза Мехтиева, и объявлении его в розыск, поскольку он уклоняется от следствия, находясь за пределами страны.

    Отметим, что А.Аббасов занимал пост первого заместителя премьер-министра Азербайджана с 1992 года. В этот период он возглавлял несколько государственных комиссий. После увольнения с поста в 2006 году переехал в Россию.

    А.Аббасов в прошедший период с использованием различных незаконных методов вел подрывную деятельность, направленную на захват и установление контроля над структурами азербайджанской диаспоры в России.

    Он был основателем и главой скандального Союза азербайджанских организаций России, созданного в 2012 году и известного всем как "Союз миллиардеров" (он не забыл зарегистрироваться в качестве официального основателя этой организации).

    Рустам Ибрагимбеков, глава "Национального совета демократических сил" (НСДС), сформированного в Азербайджане в начале 2013 года в составе Али Керимли и его окружения, также был членом Координационного совета "Союза миллиардеров" под непосредственным руководством Аббаса Аббасова.

    Хотя еще в 2012 году, когда звучали тревожные сигналы о том, что создание "Союза миллиардеров" направлено на политические процессы в Азербайджане, Рустам Ибрагимбеков выступал от имени "Союза миллиардеров" и давал интервью, опровергая эти обвинения. События 2013 года известны всем.

    Не случайно Аббас Аббасов, ранее приезжавший в Азербайджан практически ежемесячно, с момента возникновения в начале 2013 года вопроса о создании "Национального совета" больше не посещал страну, опасаясь последствий своей деятельности.

    По полученной информации, средства, переведенные в Азербайджан по различным каналам в соответствии с договоренностью между упомянутыми лицами и организациями, аудио- и видеозаписи этих сделок и обещаний, данных участникам процесса в то время, и другие материалы о встречах, проведенных за границей, и планах насильственного захвата конституционной государственной власти в Азербайджане были изъяты и включены в уголовное дело и будут широко представлены на открытом судебном заседании.

    Аббас Аббасов розыск СГБ обвинения Рамиз Мехтиев
    Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə baş nazirin sabiq birinci müavini Abbas Abbasov axtarışa verilib

    Последние новости

    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:52

    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Внутренняя политика
    09:40

    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Внутренняя политика
    09:34

    ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

    В регионе
    09:28

    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Энергетика
    09:26

    Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в Берлине

    Командные
    09:23

    Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником

    Внешняя политика
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)

    Финансы
    09:06

    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей