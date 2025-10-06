Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 12:09
    ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-Шейхе

    Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя сегодня утром встретится в Каире с посредниками из Египта и Катара перед непрямыми переговорами с Израилем в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом сообщил высокопоставленный представитель ХАМАС.

    Согласно информации, предварительные переговоры должны были начаться в 10 утра. Переговоры будут направлены на "определение даты временного перемирия", а также на создание условий для первой фазы мирного плана.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера заявил, что переговоры будут включать освобождение всех заложников, включая передачу тела солдата Хадара Голдина, которое удерживает ХАМАС уже более десяти лет.

    HƏMAS funksioneri Qahirədə Misir və Qətərdən olan vasitəçilərlə görüşəcək
    Hamas holding talks with Egypt, Qatar before Sharm El-Sheikh meetings

