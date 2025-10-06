ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-Шейхе
- 06 октября, 2025
- 12:09
Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя сегодня утром встретится в Каире с посредниками из Египта и Катара перед непрямыми переговорами с Израилем в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.
Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом сообщил высокопоставленный представитель ХАМАС.
Согласно информации, предварительные переговоры должны были начаться в 10 утра. Переговоры будут направлены на "определение даты временного перемирия", а также на создание условий для первой фазы мирного плана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера заявил, что переговоры будут включать освобождение всех заложников, включая передачу тела солдата Хадара Голдина, которое удерживает ХАМАС уже более десяти лет.
