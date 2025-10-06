İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:24
    HƏMAS funksioneri Qahirədə Misir və Qətərdən olan vasitəçilərlə görüşəcək

    HƏMAS-ın baş danışıqçısı Xəlil əl-Hayyə bu gün səhər saatlarında Qahirədə Misir və Qətərdən olan vasitəçilərlə görüşəcək.

    "Report"un Yaxın Şərq KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə HƏMAS-ın yüksək rütbəli nümayəndəsi bildirib.

    Görüş İsraillə Misirin kurort şəhəri Şarm əş-Şeyxdə keçiriləcək dolayı danışıqlardan əvvəl baş tutacaq.

    Məlumata görə, ilkin danışıqlar səhər saat 10:00-da başlamalı idi. Danışıqlar müvəqqəti atəşkəs tarixinin müəyyənləşdirilməsinə, həmçinin sülh planının ilk mərhələsi üçün şəraitin yaradılmasına yönəldiləcək.

    HƏMAS Misir Qətər İsrail atəşkəs
    ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-Шейхе
    Hamas holding talks with Egypt, Qatar before Sharm El-Sheikh meetings

