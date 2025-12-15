Rəşad Nəbiyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
İKT
- 15 dekabr, 2025
- 14:50
Dekabrın 18-də, saat 09:00-da rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Naxçıvan şəhərində (Atatürk küçəsi, 1 ünvanında) vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, nazir Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur rayonlarının və Naxçıvan şəhərinin sakinlərinə göstərilən nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən internet, teleradio yayımı və poçt xidmətləri sahəsində əhalini maraqlandıran məsələlərlə bağlı vətəndaşları dinləyəcək.
Qəbula 17 dekabra qədər nazirliyin Çağrı mərkəzi (1655) və elektron poçtu ([email protected]), 010 250 48 48 və 012 598 58 58 (daxili 222 və 290) nömrəli telefonlar vasitəsilə yazılmaq mümkündür.
