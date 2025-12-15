Aİ Venesuelaya qarşı sanksiyaları uzadıb
Digər ölkələr
- 15 dekabr, 2025
- 14:57
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası Venesuelaya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin müddətini 10 yanvar 2027-ci ilə qədər uzatmaq qərarına gəlib.
Bu barədə "Report" Aİ-nin bəyanatına istinadən xəbər verir.
Sənəddə qeyd edilib ki, hazırda siyahıda aktivləri dondurulmalı olan 69 nəfər var. Onlara birbaşa və ya dolayı yolla vəsait, eləcə də, iqtisadi resurslar təqdim etmək qadağandır. Həmçinin, onlara Avropa İttifaqına səfərlərə qadağa tətbiq olunur.
Aİ Venesuelaya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirləri 2017-ci ilin noyabrında tətbiq edib. Bu tədbirlərə ölkəyə silah tədarükünə embarqonu nəzərdə tutur.
