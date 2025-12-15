Совет ЕС продлил на год санкции против Венесуэлы
- 15 декабря, 2025
- 14:33
Совет ЕС принял решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении Венесуэлы еще на год, до 10 января 2027 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЕС.
В документе напоминается, что в настоящее время в списке фигурируют 69 человек, чьи активы подлежат замораживанию, им запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы как прямо, так и косвенно. Кроме того, на них распространяется запрет на поездки в Европейский союз.
ЕС ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Эти меры включают эмбарго на поставки этой стране оружия.
