Совет ЕС продлил на год санкции против Венесуэлы

Совет ЕС принял решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении Венесуэлы еще на год, до 10 января 2027 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЕС.

В документе напоминается, что в настоящее время в списке фигурируют 69 человек, чьи активы подлежат замораживанию, им запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы как прямо, так и косвенно. Кроме того, на них распространяется запрет на поездки в Европейский союз.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Эти меры включают эмбарго на поставки этой стране оружия.