WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan II Liqasında noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 15 декабря, 2025
    • 15:01
    Azərbaycan II Liqasında noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində noyabrın ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Şəmkir"in futbolçusu Ceyhun Rəcəbli mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mükafatı XIII turun "Şəmkir" - "Quba" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli təqdim edib.

    PFL mükafatlandırma "Şəmkir" klubu Ceyhun Rəcəbli II Liqa

    Son xəbərlər

    15:03

    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 25 % artıb

    Maliyyə
    15:02

    Naxçıvanda indiyə qədər 4 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    Maliyyə
    15:01

    Dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan II Liqasında noyabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Aİ Venesuelaya qarşı sanksiyaları uzadıb

    Digər ölkələr
    14:51

    Naxçıvanda voleybol üzrə "Suverenlik kuboku" keçiriləcək

    Komanda
    14:50

    Rəşad Nəbiyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İKT
    14:49
    Foto

    Şahin Bağırov Zaqatalada vətəndaşları qəbul edib

    Biznes
    14:43

    AK 2026-cı ilin əvvəlində Rusiyadan neft tədarükünü qadağan edən qanun layihəsi irəli sürməyi planlaşdırır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti