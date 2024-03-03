СМИ: ХАМАС скоро может ответить по предложению об обмене заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключенными "в ближайшие часы".
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По информации телеканала, делегация движения проводит встречу с посредниками в Египте, чтобы подготовить список заложников, которые могут быть освобождены.
До этого стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.