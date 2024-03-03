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СМИ: ХАМАС скоро может ответить по предложению об обмене заложников

СМИ: ХАМАС скоро может ответить по предложению об обмене заложников Радикальное палестинское движение ХАМАС ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключенными "в ближайшие часы".
Другие страны
3 марта 2024 г. 08:18
СМИ: ХАМАС скоро может ответить по предложению об обмене заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключенными "в ближайшие часы".

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

По информации телеканала, делегация движения проводит встречу с посредниками в Египте, чтобы подготовить список заложников, которые могут быть освобождены.

До этого стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС и официальные лица Израиля договорились о предполагаемом перемирии в конфликте в секторе Газа, а также об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

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