    ХАМАС передаст тело еще одного израильского заложника

    • 27 октября, 2025
    • 21:56
    ХАМАС передаст тело еще одного израильского заложника

    Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тело еще одного заложника в секторе Газа.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

    "В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили передать [медикам] тело еще одного израильского заложника в 21:00 по местному времени (22:00 по Баку)", - говорится в сообщении.

