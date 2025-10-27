ХАМАС передаст тело еще одного израильского заложника

Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тело еще одного заложника в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили передать [медикам] тело еще одного израильского заложника в 21:00 по местному времени (22:00 по Баку)", - говорится в сообщении.