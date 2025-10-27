HƏMAS daha bir İsrail girovunun cəsədini təhvil verəcək
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 22:19
Fələstinin HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağında girov götürülmüş daha bir şəxsin cəsədini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) təhvil verəcək.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq bəyanat hərəkatın hərbi qanadı olan "İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları"nın "Telegram" kanalında yayımlanıb.
"[İsrailli girovların fələstinli məhbuslarla dəyişdirilməsi] razılaşmasının bir hissəsi olaraq yerli vaxtla saat 21:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 22:00) daha bir israilli girovun cəsədini [tibb işçilərinə] təhvil vermək qərarına gəldik", - açıqlamada vurğulanıb.
Son xəbərlər
22:25
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıbFərdi
22:19
HƏMAS daha bir İsrail girovunun cəsədini təhvil verəcəkDigər ölkələr
22:09
Sudanda Çevik Cavab Qüvvələri Əl-Faşirdə əsas hərbi bazanı ələ keçirdiyini açıqlayıbDigər ölkələr
21:58
"Reuters": Şəkərin qiyməti son illərin ən aşağı səviyyəsinə enibASK
21:52
Foto
Göygöldə fermadan heyvanların oğurlanması ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİBHadisə
21:51
Suriya konsulluq xidmətlərinin bərpası ilə bağlı Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərirDigər ölkələr
21:37
Zelenski: Ukrayna uzaqmənzilli zərbələrin coğrafiyasını genişləndirirDigər ölkələr
21:28
Foto
Ermənistanın əsirliyində olmuş azərbaycanlıların işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı yeni ifadələr elan olunubHadisə
21:18