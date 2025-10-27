İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 22:19
    HƏMAS daha bir İsrail girovunun cəsədini təhvil verəcək

    Fələstinin HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağında girov götürülmüş daha bir şəxsin cəsədini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) təhvil verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq bəyanat hərəkatın hərbi qanadı olan "İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları"nın "Telegram" kanalında yayımlanıb.

    "[İsrailli girovların fələstinli məhbuslarla dəyişdirilməsi] razılaşmasının bir hissəsi olaraq yerli vaxtla saat 21:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 22:00) daha bir israilli girovun cəsədini [tibb işçilərinə] təhvil vermək qərarına gəldik", - açıqlamada vurğulanıb.

