ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников
- 21 октября, 2025
- 23:04
Движение ХАМАС передало сотрудникам Красного креста тела еще двух израильских заложников.
Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Позднее сотрудники Красного креста передадут тела израильским военным в секторе Газа. Затем тела доставят в Израиль, где позже пройдет судмедэкспертиза по установлению личности погибших.
В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.
