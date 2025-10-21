Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 23:04
    ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников

    Движение ХАМАС передало сотрудникам Красного креста тела еще двух израильских заложников.

    Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Позднее сотрудники Красного креста передадут тела израильским военным в секторе Газа. Затем тела доставят в Израиль, где позже пройдет судмедэкспертиза по установлению личности погибших.

    В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

