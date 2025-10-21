İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 23:35
    HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib

    HƏMAS iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun telegram kanalında məlumat verilib.

    Cəmiyyətin əməkdaşları sonra meyitləri Qəzza zolağındakı İsrail qüvvələrinə təhvil verəcəklər.

    Meyitlər İsrailə aparılacaq, ardınca isə ölənlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası aparılacaq.

    Oktyabrın 9-na keçən gecə ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail hökuməti və HƏMAS-ın Qəzza münaqişəsinin həlli ilə bağlı Vaşinqtonun təklif etdiyi planın birinci mərhələsinə razılaşdıqlarını açıqlayıb. Fələstinli əsirlərin əvəzində israilli girovların azad edilməsi və İsrail qoşunlarının qismən çıxarılması bu planın birinci mərhələsini təşkil edirdi.

    HƏMAS İsrail Qırmızı Xaç Cəmiyyəti
    ХАМАС передало Красному кресту тела еще двух израильских заложников

    Son xəbərlər

    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    00:00

    Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    KİV: Rütte Trampın Putinlə görüşdən imtina etməsi fonunda Vaşinqtona gedir

    Digər ölkələr
    23:35

    HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Muş və Alaşkert ermənilərinin yerləşdirildiyi oğuz yurdu

    Daxili siyasət
    23:30

    Almaniya Bundesliqasında yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    23:24

    Vens: Qəzzadan İsrail girovlarının cəsədlərinin qaytarılması vaxt aparacaq

    Digər ölkələr
    23:13

    Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti