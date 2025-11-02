Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ХАМАС передал Красному Кресту тела еще троих израильских заложников

    Палестинское радикальное движение ХАМАС передало тела трех израильских заложников Международному обществу Красного Креста.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    HƏMAS daha üç israilli girovun meyitini BQXK-yə təhvil verib

