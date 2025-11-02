ХАМАС передал Красному Кресту тела еще троих израильских заложников Другие страны

Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня Другие страны

Роналду намерен играть до тех пор, пока ему позволяет здоровье Футбол

В США на вечеринке произошла стрельба Другие страны

В Каспийском море произошло землетрясение Происшествия

Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов в США Другие страны

В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины Другие страны

Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура Футбол