ХАМАС передал Красному Кресту тела еще троих израильских заложников
- 02 ноября, 2025
- 22:42
Палестинское радикальное движение ХАМАС передало тела трех израильских заложников Международному обществу Красного Креста.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ХАМАС передал Красному Кресту тела еще троих израильских заложников
