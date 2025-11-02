İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 22:52
    HƏMAS daha üç israilli girovun meyitini BQXK-yə təhvil verib

    Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı üç israilli girovun meyitini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) təhvil verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusunun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, oğurlananların meyitləri İsrailin Qəzza zolağındakı hərbi qüvvələrinə təhvil veriləcək.

    "HƏMAS razılaşmaya əməl etməli və həlak olan girovların meyitlərini geri qaytarmaq üçün bütün lazımi səyləri göstərməlidir", - İsrail Ordusunun Mətbuat xidməti bildirib.

    HƏMAS İsrail Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi
