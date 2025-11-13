Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    ХАМАС передал Израилю тело очередного заложника

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 23:24
    ХАМАС передал Израилю тело очередного заложника

    Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста в секторе Газа останки очередного израильского заложника.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, медики уже передали гроб с телом военнослужащим ЦАХАЛ.

    Останки направят в судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве для проведения экспертизы. По словам официальных лиц, этот процесс может занять до двух дней.

    По данным израильской стороны, в анклаве остаются трупы еще четырех израильских заложников без учета последнего, личность которого пока не установлена.

    ХАМАС ЦАХАЛ тела заложников МККК

    Последние новости

    23:24

    ХАМАС передал Израилю тело очередного заложника

    Другие страны
    23:20

    Комитет Верховной Рады Украины рассмотрит отставку министра энергетики Светланы Гринчук

    В регионе
    23:07
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан уступил Исландии в домашнем матче - ОБНОВЛЕНО-5

    Футбол
    22:52

    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военных доставлены в Анкару для экспертизы - ОБНОВЛЕНО 3

    В регионе
    22:51

    Турецкий пожарный самолет потерпел крушение в Хорватии - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    22:23

    Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью

    Другие страны
    22:01

    СМИ: Пентагон представил Трампу планы операций против Венесуэлы

    Другие страны
    21:37
    Фото

    На судебном процессе над гражданами Армении озвучены предложения прокуроров по наказанию обвиняемых

    Происшествия
    21:33
    Фото

    В Баку состоялся официальный прием по случаю 42-летия независимости ТРСК - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей