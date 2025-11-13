ХАМАС передал Израилю тело очередного заложника
Другие страны
- 13 ноября, 2025
- 23:24
Палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста в секторе Газа останки очередного израильского заложника.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, медики уже передали гроб с телом военнослужащим ЦАХАЛ.
Останки направят в судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве для проведения экспертизы. По словам официальных лиц, этот процесс может занять до двух дней.
По данным израильской стороны, в анклаве остаются трупы еще четырех израильских заложников без учета последнего, личность которого пока не установлена.
