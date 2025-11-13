İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 23:41
    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Fələstinin HƏMAS hərəkatı daha bir israilli girovun meyitini Qəzza zolağında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə təhvil verib.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən verdiyi məlumata görə, tibbi heyət artıq tabutu İsrailin Müdafiə Ordusunun hərbçilərinə təqdim edib.

    Meyitin qalığı şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və ekspertiza üçün o, Təl-Əvivdəki Əbu Kabir məhkəmə-tibbi institutuna göndəriləcək. Rəsmi şəxslərin sözlərinə görə, proses iki günə qədər vaxt ala bilər.

    İsrail tərəfinin məlumatına görə, anklavda şəxsiyyəti hələ müəyyənləşdirilməmiş sonuncunu nəzərə almadan daha dörd girovun meyitləri qalır.

    HƏMAS İsrail girov
    ХАМАС передал Израилю тело очередного заложника

    Son xəbərlər

    00:04

    Tramp 2026-cı ildə Davos forumunda iştirak etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:41

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ayxan Abbasov: "İslandiya ilə oyunda sadə qollar buraxdıq"

    Futbol
    23:25

    Xaricdə yaşayan Sevinc Osmanqızı, Abid Qafarov və Beydulla Manafov Baş Prokurorluğa çağırılıblar

    Daxili siyasət
    23:24

    Bakıda qaz xəttində yanğın olub

    Hadisə
    23:18

    İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycan yığması ikinci hissədə daha yaxşı çıxış etdi"

    Futbol
    23:06

    Ukraynanın energetika naziri istefa ərizəsi ilə Ali Radaya müraciət edib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan İslandiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    22:49

    Türkiyənin təyyarə qəzasında ölən hərbçilərin nəşləri tibbi ekspertiza şöbəsinə verilib - YENİLƏNİB-3

    Region
    Bütün Xəbər Lenti