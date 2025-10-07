ХАМАС озвучил ключевые требования на переговорах о перемирии в Египте

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 20:33
    По итогам второго дня переговоров в Египте между представителями ХАМАС и Израиля, палестинское движение настаивает на наступлении перемирия до начала обмена израильских заложников на палестинских заключенных.

    Как передает Report, об этом сообщает египетский канал Al-Ghad.

    По данным его источников, сегодняшние консультации при участии посредников продолжались около пяти часов.

    Издание Al Jazeera со ссылкой на официального представителя ХАМАС Фаузи Бархума представило основные условия движения в ходе продолжающихся переговоров в Шарм-Эль-Шейхе.

    По его словам, делегация ХАМАС стремится "преодолеть все препятствия" для достижения соглашения, которое бы отвечало "чаяниям народа Газы".

    Отмечается, что движение настаивает на постоянном и всеобъемлющем прекращении огня, полном выводе израильских войск с территории сектора Газа, беспрепятственном доступе гуманитарной и продовольственной помощи в сектор Газа, возвращении перемещенных жителей в свои дома, а также на немедленном начале процесса восстановления региона под контролем палестинского национального органа технократов. Кроме того, движение требует справедливого соглашения об обмене заключенными. В ходе переговоров движение также потребовало международных гарантий прекращения военных действий и вывода израильских войск из сектора Газа.

