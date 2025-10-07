İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 22:36
    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    HƏMAS hərəkatının Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində keçirilən danışıqlardakı prioritetləri Qəzza zolağında atəşkəsin əldə edilməsi və israilli girovların fələstinli məhbuslarla mübadiləsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın danışıqlar üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri Xəlil əl-Hayya Misirin "Əl-Qahira əl-İxəbariyyə" telekanalına açıqlamasında bildirib.

    "Biz bura konkret məqsədlə gəlmişik: müharibəni dayandırmaq, məhbuslarımızı azad etmək və israilli girovları azadlığa buraxmaq. İsrailin təcavüzünün tamamilə dayandırılacağına dair zəmanətin əldə olunması vacibdir", – o vurğulayıb.

    Misirdə HƏMAS və İsrail nümayəndələri arasında keçirilən danışıqların ikinci günündən sonra Fələstin hərəkatı israilli girovların fələstinli məhbuslarla dəyişdirilməsindən əvvəl atəşkəs əldə edilməsində israrlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Misirin "Al-Ghad" kanalı məlumat yayıb.

    Mənbələrinin bildirdiyinə görə, vasitəçilərin də iştirak etdiyi bugünkü məsləhətləşmələr təxminən beş saat davam edib.

    "Al Jazeera" HƏMAS-ın rəsmi nümayəndəsi Fauzi Barhuma istinadən Şarm əl-Şeyxdə davam edən danışıqlarda hərəkatın əsas şərtlərini təqdim edib.

    O, bildirib ki, HƏMAS nümayəndə heyəti Qəzza xalqının istəklərinə cavab verən razılaşma əldə etmək üçün bütün maneələri aşmağa çalışır.

    Hərəkat daimi və hərtərəfli atəşkəs, İsrail qoşunlarının Qəzza zolağından tamamilə çıxarılmasını, humanitar və ərzaq yardımlarına maneəsiz çıxışın təmin edilməsini, köçkünlərin öz evlərinə qayıtmasını və Fələstinin milli texnokrat hakimiyyətinin nəzarəti altında yenidənqurma prosesinin dərhal başlanmasını tələb edir. Bundan əlavə, hərəkat ədalətli məhbus mübadiləsi razılaşması tələb edir.

    HƏMAS atəşkəs danışıqları Fələstin
    Аль-Хайя: ХАМАС нацелен на прекращение огня в Газе и обмен заложников - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    22:36

    Əl-Hayya: HƏMAS-ın məqsədi Qəzzada atəşkəsə nail olmaq və girovların mübadiləsidir – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:28

    Ermənistanda hərbçiləri daşıyan avtomobil qəzaya uğrayıb, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    22:24

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ilk oyununda uduzub

    Komanda
    22:18

    Tramp bir daha Putinin onu məyus etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:03

    Hindistanda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 18 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:45

    Azərbaycan yığmasının böyük məşqçisi: "Hər bir güləşçinin yarışda göstərdiyi mübarizədən razıyam"

    Fərdi
    21:42

    Ərdoğan: Türk dövlətləri olaraq qardaşlıq ruhu ilə addımladığımızı göstərdik

    Region
    21:39

    Türkiyə MİT-in rəisi Misirdə Qəzza danışıqlarında iştirak edəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    ABŞ və Kanada "Qızıl Qübbə" HHM sistemi üzərində birgə işləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti