Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 12:14
    ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных

    Представители ХАМАС и Израиля обменялись списками заключенных и заложников

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, высокопоставленный чиновник ХАМАСа Тахер Аль-Нуну заявил, что переговорщики от его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников.

    Он добавил, что их освобождение возможно в случае достижения соглашения на проходящих в Египте переговорах о прекращении огня в Газе.

    Аль-Нуну выразил надежду на достижение соглашения, отметив, что переговорная группа ХАМАС продемонстрировала необходимый позитивный настрой.

    ХАМАС Израиль Египет переговоры заложники список
    HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıb
    Hamas official says hostage and prisoner lists exchanged

    Последние новости

    12:33

    Зеленский уволил посла Украины в Латвии

    В регионе
    12:31

    Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

    Экология
    12:29

    Габалинский саммит подтвердил статус ОТГ как актуальной международной площадки

    Внешняя политика
    12:26

    Азербайджан обсудил с Оманом расширение совместных инвестиций на региональном уровне

    Бизнес
    12:18

    Азербайджан снижает пошлины на импорт водонепроницаемой обуви

    Бизнес
    12:16

    Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образования

    Другие
    12:15

    Госагентство гражданской авиации исключено из "Классификации административных органов"

    Бизнес
    12:14

    ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных

    Другие страны
    12:13

    В Литве самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS

    Другие страны
    Лента новостей