ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 12:14
Представители ХАМАС и Израиля обменялись списками заключенных и заложников
Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, высокопоставленный чиновник ХАМАСа Тахер Аль-Нуну заявил, что переговорщики от его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников.
Он добавил, что их освобождение возможно в случае достижения соглашения на проходящих в Египте переговорах о прекращении огня в Газе.
Аль-Нуну выразил надежду на достижение соглашения, отметив, что переговорная группа ХАМАС продемонстрировала необходимый позитивный настрой.
Последние новости
12:33
Зеленский уволил посла Украины в ЛатвииВ регионе
12:31
Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов теплаЭкология
12:29
Габалинский саммит подтвердил статус ОТГ как актуальной международной площадкиВнешняя политика
12:26
Азербайджан обсудил с Оманом расширение совместных инвестиций на региональном уровнеБизнес
12:18
Азербайджан снижает пошлины на импорт водонепроницаемой обувиБизнес
12:16
Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образованияДругие
12:15
Госагентство гражданской авиации исключено из "Классификации административных органов"Бизнес
12:14
ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленныхДругие страны
12:13