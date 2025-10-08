ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных

Представители ХАМАС и Израиля обменялись списками заключенных и заложников

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, высокопоставленный чиновник ХАМАСа Тахер Аль-Нуну заявил, что переговорщики от его группы и Израиля обменялись списками заключенных и заложников.

Он добавил, что их освобождение возможно в случае достижения соглашения на проходящих в Египте переговорах о прекращении огня в Газе.

Аль-Нуну выразил надежду на достижение соглашения, отметив, что переговорная группа ХАМАС продемонстрировала необходимый позитивный настрой.