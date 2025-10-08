HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:21
    HƏMAS və İsrail nümayəndələri məhbus və girovların siyahılarını mübadilə ediblər.

    "Report"un "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına istinadən verdiyi xəbərə görə, HƏMAS-ın yüksək rütbəli rəsmisi Tahir Əl-Nunu bildirib ki, onun qrupundan və İsraildən olan danışıqçılar məhbus və girovların siyahılarını mübadilə ediblər.

    O əlavə edib ki, məhbus və girovların azad edilməsi Qəzzada atəşkəslə bağlı Misirdə aparılan danışıqlarda razılaşmanın əldə ediləcəyi halda mümkündür.

    Əl-Nunu razılaşmanın əldə ediləcəyinə ümidvar olduğunu deyib.

    ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных
    Hamas official says hostage and prisoner lists exchanged

