Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

- 23 dekabr, 2025
- 10:32
Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılıb.
"Report" xəbər verir ki, 1961-ci il təvəllüdlü Zaman Kərim oğlu Paşayev yaşadığı Biləcəri qəsəbəsindəki evin pilləkənindən yıxılaraq həyatını itirib.
Rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.
