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    Хакеры атаковали сайт Конституционного суда Испании

    Работа сайта парализована© РИА "Новости"

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сайт Конституционного суда Испании был атакован хакерами группы Anonymus, работа сайта парализована.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению департамента национальной безопасности Испании, хакеры Anonymus заявили о массивной кампании кибератак под названием OpCatalunya и FreeCatalunya.

    Не исключается, что атаки хакеров связаны с назначенным на утро субботы экстренным совещанием совета министров Испании, где будет рассмотрена возможность применения 155 статьи конституции Испании, согласно которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии. О планах применить данную статью конституции ранее уже заявлял глава испанского правительства Мариано Рахой.

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