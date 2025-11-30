Хакан Фидан: Путин готов к миру "при определенных условиях"

Президент России Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня в Украине "при определенных условиях".

Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил растущую заинтересованность Москвы и Киева к достижению мирного соглашения. По словам главы МИД, за время войны на истощение стороны увидели "пределы своих возможностей".

"Как мы понимаем, господин Путин также готов согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях", - сказал Фидан.

По его словам, готовность России к миру была доведена до сведения украинской стороны: "Мы занимаемся некоторыми аспектами этого вопроса, война и для России обходится очень дорого".

Глава турецкого МИД подчеркнул, что каждая страна имеет право и обязанность защищать свою национальную безопасность.

"Обсуждаемый в настоящее время мирный договор важен не только для завершения войны в Украине, но и для обеспечения устойчивой стабильности во всей Европе. Время покажет, насколько устойчивым может быть мир. Но и Россия страдает в экономическом и социальном плане и выиграет от соглашения", - добавил Хакан Фидан.