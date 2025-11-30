Fidan: Putin müəyyən şərtlər daxilində Ukraynada atəşkəsə hazırdır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 13:30
    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan bəyan edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müəyyən şərtlər daxilində Ukraynada atəşkəsə razılaşmağa hazırdır.

    Bu barədə "Report" "Welt am Sonntag" nəşrinə istinadən xəbər verir.

    O, Moskva və Kiyevin sülh sazişinin əldə edilməsinə marağının artdığını qeyd edib. Nazirin sözlərinə görə, müharibə zamanı tərəflər öz imkanlarının sərhədlərini görüblər: "Anladığımız kimi, cənab Putin də müəyyən şərtlər daxilində atəşkəs və hərtərəfli sülh sazişi ilə razılaşmağa hazırdır".

    Nazir əlavə edib ki, Rusiyanın sülhə hazır olması Ukraynaya çatdırılıb: "Biz bu məsələnin bəzi aspektləri ilə də məşğuluq. Bu müharibə Rusiya üçün də çox baha başa gəlir".

    Fidan hər bir ölkənin öz milli təhlükəsizliyini qorumaq hüququ və öhdəliyinə malik olduğunu vurğulayaraq, hazırda müzakirə olunan sülh müqaviləsinin yalnız Ukraynadakı müharibənin sona çatması üçün deyil, həm də bütün Avropa üçün davamlı sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə vacib olduğunu bildirib:

    "Sülhün nə qədər davamlı ola biləcəyini zaman göstərəcək. Lakin Rusiya da iqtisadi və sosial cəhətdən əziyyət çəkir və razılaşmadan faydalanacaq".

